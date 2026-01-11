Uncinettando al cinema Odeon di Bologna

Il cinema Odeon di via Mascarella lancia una rassegna cinematografica chiamata “Uncinemetto”, che combina la passione per il cinema con l’hobby del knitting e del crochet. La rassegna prevede quattro serate, durante le quali il pubblico potrà lavorare ai ferri o all’uncinetto mentre guarda i film. La partnership con Ikigai Crochet ha permesso di studiare un format adatto, con proiezioni in mezza luce e film in italiano senza sottotitoli.

Il primo film in programma è “Harry ti presento Sally” di Rob Reiner, che racconta la storia di un profondo rapporto di amicizia tra due personaggi che si trasforma in amore. Seguiranno “Anastasia” del 1956, un classico drammatico con Ingrid Bergman e Yul Brynner, “Stregata dalla luna” del 1987 con Cher e Nicholas Cage, e infine “10 cose che odio di te”, una commedia giovanilistica con Heath Ledger.

I film saranno proiettati il 18 gennaio, il 1 febbraio, il 15 febbraio e il 1 marzo. Chi non ha l’attrezzatura per lavorare a maglia o all’uncinetto potrà acquistarla direttamente al cinema Odeon, mentre chi ha una piccola luce da lettura potrà portarla con sé. Le prenotazioni sono già aperte su Circuito Cinema Bologna.