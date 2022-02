Il film di Uncharted ha registrato un ottimo weekend di lancio nel Stati Uniti, dove ha incassato 44 milioni di dollari nel fine settimana, 51 milioni in totale dal lancio di giovedì. Si tratta del miglior debutto in sala dell’anno, e ha superato di molto i 33 milioni del campione in carica Scream. Tra tutti i film dedicati ai videogiochi, solo tre titoli hanno fatto di meglio: Sonic The Hedgehog con 58 milioni incassati nel weekend, Detective Pikachu con 56 milioni e Tomb Raider con 47. Si tratta del quarto miglior debutto di sempre per una IP Sony al cinema: meglio solo Venom con 90 milioni, Ghostbusters: Afterlife con 44 milioni e Spider-Man: No Way Home con 260 milioni di dollari.