Un’Avventura tra Oriente e Occidente

Lo strudel di mele è un dolce con origini antiche, frutto dell’incontro tra tradizioni orientali e austro-ungariche. Con un profumo avvolgente e un ripieno speziato, è uno dei dolci più emblematici della tradizione mitteleuropea. Il termine “strudel” significa “vortice”, che si riferisce al modo di arrotolare la pasta intorno al ripieno. Le prime tracce di dessert simili risalgono all’antica Assiria, ma i veri predecessori si trovano nella cucina turca, in particolar modo nel baklava e nei borek. Questi dolci si diffusero grazie agli scambi culturali nell’Impero Ottomano, modificandosi e prendendo nuovi caratteri in Ungheria, dove divennero strudel. La ricetta si diffuse poi in tutto l’Impero Austro-Ungarico, giungendo anche in Italia settentrionale.

Lo strudel di mele è caratterizzato da tre elementi distintivi: una pasta sottile e leggera, simile alla pasta fillo; spezie aromatiche, come la cannella, che arricchiscono il sapore del ripieno; e la versatilità del ripieno, che non si limita alle mele, ma può includere altre frutte o varianti salate. Oggi, questo dolce è apprezzato a livello mondiale e può essere preparato in modo sano, utilizzando ingredienti di qualità e farine integrali. Le mele fresche, ricche di fibre e vitamine, unite alle spezie naturali, trasformano lo strudel in un dessert nutriente. Che venga servito caldo con zucchero a velo o accompagnato da crema leggera, lo strudel di mele continua a sorprendere con il suo sapore autentico.