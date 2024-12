Un’Avventura da Sogno alle Maldive

I dipendenti della catena L’Antico Vinaio riceveranno un bonus di Natale di 3.000 euro ciascuno, come ha annunciato il CEO Tommaso Mazzanti. Quest’anno il bonus è aumentato di 500 euro rispetto agli anni precedenti e rappresenta un gesto di riconoscimento per il lavoro svolto dai collaboratori, in quanto l’azienda prevede di chiudere il 2024 con un fatturato record di oltre 75 milioni di euro.

Mazzanti ha inoltre organizzato una lotteria esclusiva per i dipendenti che lavorano nell’azienda da almeno un anno. Cinque vincitori avranno la possibilità di vincere un viaggio alle Maldive, soggiornando in un resort di lusso. I fortunati potranno portare con sé un accompagnatore a loro scelta. Questa iniziativa è stata pensata come un modo speciale per esprimere gratitudine verso i collaboratori che contribuiscono quotidianamente al successo dell’azienda.

L’Antico Vinaio ha investito un milione di euro in welfare aziendale per i suoi lavoratori, sottolineando l’importanza di premiare l’impegno e la dedizione del personale. La storia della catena inizia nel 1989, quando la famiglia Mazzanti ha preso in gestione una piccola rosticceria a Firenze. Grazie al lavoro e alla determinazione, oggi L’Antico Vinaio vanta oltre 40 sedi sia in Italia che all’estero.

Oltre al premio per i dipendenti, Mazzanti ha lanciato un concorso su Instagram con in palio un viaggio a New York, rivolto ai clienti della catena. Tuttavia, questo concorso si è concluso il 10 dicembre e non coinvolge i dipendenti. La scelta delle Maldive come meta del viaggio in palio ha un significato personale per Mazzanti; è stata infatti la prima destinazione del viaggio che regalò alla moglie grazie ai primi guadagni della sua attività.

L’Antico Vinaio continua a crescere e ad affermarsi nel panorama gastronomico, mantenendo un forte legame con i propri lavoratori attraverso iniziative volte a migliorare il loro benessere e soddisfazione. La decisione di investire nei dipendenti mostra quanto l’azienda apprezzi il contributo di ciascuno e il suo impegno per creare un ambiente di lavoro positivo e motivante.