Un’assurda legge vieta agli UFO di atterrare in questa città della Francia

Nella regione della Provenza, al confine con l’Italia, troviamo una piccola cittadina francese nota per i suoi vini, ma non solo; secondo una peculiare legge stabilita in passato, nessun UFO ha il permesso di sorvolare o atterrare sul suolo della città.

Il luogo di cui stiamo parlando è Châteauneuf-du-Pape, da cui proviene anche l’omonimo vino, mentre il nome è dovuto all’antica residenza papale che fu costruita nella vicina Avignone. Ma perché mai questa cittadina avrebbe dovuto istituire una legge per vietare l’atterraggio di UFO (come quello trovato sul fondo del Mar Baltico)? La storia risale alla metà del secolo scorso, ed ha a che fare con l’allora crescente numero di avvistamenti di dischi volanti.

Nel 1953, il film La Guerra dei Mondi arrivò in Francia, contribuendo all’inizio di questa mania. Marius Dewilde fu la prima persona francese ad affermare di aver visto tale fenomeno; secondo il suo racconto, l’uomo si imbatté in uno strano oggetto circondato da due forme aliene, le quali lo paralizzarono con un raggio di luce prima di tornare nella loro astronave e ripartire verso l’alto a grande velocità. Ovviamente il racconto non fu mai verificato, ma ciò diede il via a molti altri avvistamenti.

Grazie a questo fenomeno culturale, il sindaco di Châteauneuf-du-Pape ebbe un’idea: decise di sfruttare l’occasione per far conoscere a più persone la sua piccola città e guadagnare un po’ di pubblicità. Il 25 ottobre del 1954, quindi, fu approvata la seguente legge che ancora oggi rimane in vigore:

Articolo 1. Il sorvolo, l’atterraggio e il decollo di veicoli noti come dischi volanti, qualunque sia la loro nazionalità, sono proibiti su questo territorio.

Articolo 2. Qualsiasi veicolo, detto disco volante, dovesse atterrare su questo territorio sarà preso in custodia.

Articolo 3. La forestale e la polizia cittadina sono responsabili dell’esecuzione di questo decreto.

Insomma, una scaltra trovata pubblicitaria che effettivamente portò una notevole fama alla cittadina nel sud della Francia. Ma la fama persiste ancora oggi, tanto che il vinaio californiano Randall Graham decise, decenni dopo, di chiamare il suo vino principale “Le Cigare Volant” (Il Sigaro Volante, in onore degli avvistamenti che descrivevano astronavi dalla forma oblunga). E come nota anche Graham, “nessun UFO è atterrato dopo l’approvazione della legge!“

