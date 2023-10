«Un’ancella silenziosa intrecciava i capelli di Leto in un’elaborata corona per la sua esecuzione. Le sue rotule bruciavano quando si inginocchiava sulle lastre ruvide del pavimento della piccola stanza. Le sue braccia, pallide a eccezione dei lividi che vi erano sbocciati, protestavano e si dimenavano contro la corda che le teneva legate – polso contro polso – dietro la schiena.» 🌊 Se vi piace la mitologia e i romanzi che ne traggono ispirazione, “Le bugie che cantiamo alle onde” è il libro che fa per voi.