Un’analisi di Samar Abu Elouf per il New York Times

Il World Press Photo 2025 è stato assegnato alla fotografia di un bambino mutilato a Gaza, scattata da Samar Abu Elouf per il New York Times. La foto rappresenta Mahmoud Ajjour, un ragazzo di 9 anni, amputato di entrambe le braccia a seguito di un attacco israeliano nel marzo 2024. La giuria, che valuta fotografie di fotogiornalismo a livello internazionale, ha scelto questo scatto come Foto dell’Anno, sottolineando il potere evocativo dell’immagine, che comunica non solo il dramma personale di un bambino ma anche i conflitti più ampi e le loro conseguenze generazionali.

Mahmoud è stato colpito mentre cercava di fuggire da un attacco insieme alla sua famiglia; un’esplosione gli ha provocato gravi lesioni. Dopo l’incidente, lui e la sua famiglia hanno trovato rifugio e assistenza medica a Doha, in Qatar, dove sta imparando a utilizzare i piedi per svolgere attività quotidiane come giocare e scrivere, pur sognando di ricevere protesi. La madre di Mahmoud ha raccontato a Samar Abu Elouf il momento in cui il bambino ha compreso di aver perso le braccia, esprimendo la sua angoscia con la domanda: “Come farò ad abbracciarti?”.

Samar Abu Elouf, la fotografa, è una freelance di Gaza che collabora con il New York Times dal 2021. Nel 2018, ha parlato alla conferenza TEDx Gaza riguardo alle storie delle donne e gli effetti della guerra. Nel dicembre 2023, anche lei è stata evacuata e vive in Qatar. La sua immagine ha acceso un intenso dibattito su guerra e umanità, evidenziando il costo umano dei conflitti.