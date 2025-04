Un’analisi dei clienti abituali con precedenti penali: ecco cosa accadeva

La Polizia di Stato ha sospeso la licenza di un locale nel quartiere Candelaro di Foggia per 10 giorni, a causa della sua frequentazione da parte di soggetti pregiudicati. Questo provvedimento, emesso dal Questore nell’ambito dei controlli di Polizia Amministrativa, è finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire situazioni pericolose. La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Foggia ha intensificato le verifiche, portando alla notifica di un altro provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S.

Nel mese di aprile, sono stati già emessi 4 provvedimenti simili, evidenziando l’attenzione della Polizia verso i controlli amministrativi. L’operato della Polizia di Stato si concentra sulla prevenzione e sul contrasto alla presenza di soggetti pericolosi nei luoghi pubblici. Tale misura nel quartiere Candelaro sottolinea il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini di Foggia.

Le forze dell’ordine rimangono vigili e continuano a monitorare la situazione, evidenziando la necessità di mantenere alti gli standard di sicurezza pubblica. La Polizia di Stato si impegna a contrastare attività potenzialmente dannose, mostrando determinazione e professionalità nei controlli per salvaguardare la comunità. L’approccio rigoroso adottato in questi controlli testimonia l’importanza della sicurezza per il benessere della popolazione e la qualità della vita nei quartieri di Foggia.