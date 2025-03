Un’Amore Infinita: Dedica Romantica a Bastian Muller per il Suo Compleanno

Mentre la famiglia di Ilary Blasi si rilassa alle Maldive con amici e colleghi, la conduttrice festeggia sui social il compleanno del compagno Bastian Muller. La loro relazione sembra fiorire dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, e nonostante la distanza, Ilary e Bastian rafforzano il loro legame attraverso viaggi insieme.

Ilary ha condiviso su Instagram un momento speciale in cui appare felice con Bastian in discoteca, accompagnato dalla dedicata frase: “Sei gioia. Love you”, mentre la canzone “Wonderful Life” di Zucchero suona in sottofondo. Questo gesto esprime il profondo sentimento che unisce la coppia, nonostante le difficoltà legate alla distanza e il clamore mediatico che circonda la loro storia.

Tuttavia, è emerso un dettaglio che ha suscitato l’attenzione: i figli di Ilary, Chanel e Christian Totti, non hanno ancora pubblicato auguri per il compleanno del loro patrigno. Questa mancata manifestazione di affetto appare anomala, considerando che il rapporto tra i ragazzi e Bastian sembrava sereno. In passato, Ilary aveva raccontato di come i suoi figli avessero reagito con ironia alla notizia della nuova relazione, ma ora il silenzio social è diventato oggetto di speculazione fra i follower.

I fan si chiedono se ci siano delle motivazioni più profonde dietro a questa assenza. Resta da vedere se nei prossimi giorni arriveranno segnali che possano chiarire la situazione e dissipare eventuali dubbi.