Un’amicizia più forte con l’Italia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha augurato buon lavoro al presidente Donald Trump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti. Meloni ha espresso fiducia nel fatto che l’amicizia tra Italia e Stati Uniti, nonché i valori condivisi, continueranno a rafforzare la collaborazione tra le due nazioni. Ha sottolineato l’importanza di affrontare insieme le sfide globali, puntando a costruire un futuro di prosperità e sicurezza per i popoli di entrambi i Paesi. La premier ha anche ribadito l’impegno dell’Italia nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, considerato un pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle comunità.