Si allunga con il nome di una conduttrice la lista dei presentatori tv che si sono ammalati di Covid-19. In questo caso però, al contrario di altri sue colleghi che hanno optato per un sostituto o una conduzione via Skype, il suo programma è stato sospeso.

Sto parlando del volto di Rai Tre, Camila Raznovich, che ogni domenica dal 2014 conduce Kilimingiaro, portato al successo da Licia Colò con il nome completo Alle falde del Kilimangiaro.

“Come sospettavamo, effettivamente non sono stata bene, ho ricevuto l’esito del tampone e sono positiva al Covid. Però sono in miglioramento, sono sotto cura e spero di vedervi prestissimo. Un abbraccio a tutti”.

Camila Raznovich è solo l’ultima di una lunga lista di conduttori che si sono ammalati di CoronaVirus dopo Gerry Scotti (in onda con delle puntate registrate di Chi vuol essere milionario?), Ilary Blasi, Paola Perego, Piero Chiambretti, Giorgia Rossi, Valentino Picone (che ha lasciato Striscia la Notizia al sostituto Sergio Friscia), Alessandro Cattelan (la prossima puntata di X Factor sarà condotta eccezionalmente da Daniele Collu) e Carlo Conti (che venerdì ha presentato in diretta via Skype la prima puntata del torneo di Tale e Quale Show).