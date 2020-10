Il CoronaVirus sta galoppando a vista d’occhio ed ha colpito anche numerosi volti del piccolo schermo, da Gerry Scotti a Carlo Conti (che ieri sera ha condotto da casa sua Tale e Quale Show da casa sua), fino a Piero Chiambretti, Valentino Picone e Paola Perego.

Ultima, in ordine cronologico, Giorgia Rossi, volto di Pressing di Italia 1.

“Ciao a tutti” – ha scritto su Twitter – “Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti”.