un’alternativa naturale per la salute dei capelli

L’integrazione alimentare con estratti naturali sta guadagnando sempre più attenzione nel campo della salute e della bellezza. Tra le novità recenti, l’estratto di mela Annurca emerge come una potenziale soluzione per la salute dei capelli, grazie alle sue proprietà scientificamente dimostrate. Esploriamo i benefici di questo estratto, con particolare attenzione a uno studio condotto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II

Mela Annurca: un potente alleato per i capelli

L’estratto di mela Annurca emerge come una potenziale soluzione per la salute dei capelli

L’estratto di mela Annurca, originario della Campania, è noto per le sue proprietà benefiche non solo per la salute generale ma anche per il benessere dei capelli. Questa varietà di mela è infatti particolarmente ricca di procianidine B2, un tipo di flavonoide che ha dimostrato di avere effetti positivi sulla crescita dei capelli.

Nello specifico, le procianidine B2 sono antiossidanti che migliorano il trofismo. Questi composti stimolano la proliferazione delle cellule nei follicoli piliferi e potenziano la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto, favorendo così la crescita di una chioma folta e robusta. L’aumento della produzione di cheratina, una proteina essenziale per la struttura dei capelli, è direttamente influenzato dall’azione delle procianidine B2. Ma passiamo allo studio napoletano.

Lo studio dell’Università Federico II di Napoli

Un’importante ricerca scientifica condotta dal Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha approfondito l’efficacia dell’estratto di mela Annurca nel trattamento dell’alopecia. Intitolato “Effetti sul trofismo e la crescita dei capelli di un prodotto nutraceutico a base di estratto procianidinico da Mela Annurca Campana IGP”, lo studio ha coinvolto 250 volontari sani con alopecia moderata.

I risultati hanno mostrato che, dopo sessanta giorni di assunzione degli integratori, i partecipanti hanno registrato un raddoppio del numero di capelli per centimetro quadrato di cute. Inoltre, è stato osservato un aumento significativo del peso e del contenuto di cheratina dei follicoli. Passiamo adesso alla “pozione magica”.

Integratori a base di mela Annurca

Il principale ingrediente degli integratori è ovviamente l’estratto di mela Annurca (Malus pumila Miller cv. Annurca), noto per il suo alto contenuto di procianidine B2.

Contiene altresì l’estratto di Bamboo, che è ricco di silice e supporta la salute dei capelli e delle unghie; il Miglio, noto per il suo effetto positivo sulla salute capillare; e la Biotina, il Selenio e lo Zinco, minerali che giocano un ruolo chiave nel mantenimento di capelli normali e nella prevenzione della loro caduta.

Il rame, presente nell’integratore, è essenziale per la pigmentazione dei capelli. Contribuisce infatti a mantenere il colore naturale e prevenire l’ingrigimento precoce.

Mela anuria: un’alternativa naturale

Gli integratori a base di estratti naturali, come quello di mela Annurca, sfruttano componenti biologici che possono promuovere la salute dei capelli senza ricorrere a sostanze chimiche sintetiche.

Questi benefici sono spesso ottenuti attraverso meccanismi naturali che stimolano la circolazione sanguigna e il trofismo del cuoio capelluto. Ma non finisce qui.

Riduzione degli effetti collaterali

I trattamenti chimici per i capelli, come i farmaci anti-alopecia e i prodotti cosmetici che contengono ingredienti sintetici, possono causare effetti collaterali, tra cui irritazioni cutanee, reazioni allergiche e altri disturbi. Gli integratori naturali, tendono invece ad essere meglio tollerati poiché utilizzano ingredienti naturali che generalmente presentano un profilo di sicurezza più favorevole. Tuttavia, è sempre importante monitorare le reazioni individuali e consultare un professionista della salute prima di iniziare qualsiasi trattamento.

Considerazioni ambientali

L’uso di estratti naturali può avere un impatto ambientale minore rispetto alla produzione di sostanze chimiche sintetiche. La coltivazione di mele Annurca e la loro trasformazione in estratti avvengono in un contesto agricolo che, se gestito in modo sostenibile, può avere un’impronta ecologica più contenuta.

Sostenibilità

La scelta di utilizzare ingredienti naturali e sostenibili contribuisce alla promozione di un’economia circolare e alla conservazione delle risorse naturali. Utilizzare frutti e piante locali come la mela Annurca non solo valorizza le risorse agricole locali, ma supporta anche pratiche agricole sostenibili che riducono l’impatto sull’ambiente. L’approccio naturale e sostenibile è sempre più apprezzato in un contesto globale che mira a ridurre l’inquinamento e a promuovere la sostenibilità ambientale.

Minore dipendenza da risorse non rinnovabili

A differenza di molti prodotti chimici, che possono derivare da risorse non rinnovabili o processi industriali ad alta intensità energetica, l’estrazione e l’uso di ingredienti naturali si basano su risorse rinnovabili e processi che possono essere meno impattanti per l’ambiente. Questo contribuisce a un approccio più ecologico nella cura dei capelli.