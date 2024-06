Un’affascinante ricostruzione 3D ci permette di vedere meglio i “Pilastri della Creazione”

I Pilastri della Creazione sono una delle immagini più famose provenienti dalla Via Lattea e tra quelle più apprezzate in assoluto dagli appassionati di astronomia. Sono delle alte colonne di gas, osservabili all’interno della Nebulosa dell’Aquila, che si stagliano nello spazio vuoto come i pilastri di una chiesa gotica.

Lunghi dai 4 ai 5 anni luce, sono il luogo di nascita di milioni di stelle, che per colpa della densità del gas non sono facilmente visibili ai nostri telescopi sensibili alla luce visibile.

Recentemente osservati anche dal famoso James Webb Space Telescope della NASA, questi pilastri sono stati appena ricostruiti per la prima volta in 3D, tramite un video elaborato dallo Space Telescope Science Institute, dal team di Frank Summers.

Il video consente di esplorare i suoi paesaggi come un classico modellino girato al computer e permette di soffermarsi sui dettagli, che presenta la sua superficie.

Per realizzare il video, il team ha dovuto combinare diversi dati provenienti dal Webb e dal telescopio spaziale Hubble, che da oltre 30 anni scandaglia il cielo, regalandoci immagini affascinanti.

Tra le sue immagini più famose c’è proprio la foto scattata nel 1995, riguardante la Nebulosa dell’Aquila, come è possibile vedere nella lista delle sue immagini più spettacolari.

“Quando combiniamo le osservazioni dei telescopi spaziali della NASA su diverse lunghezze d’onda della luce, ampliamo la nostra comprensione dell’Universo e ottiamo immagini decisamente spettacolari”, ha affermato il dottor Mark Clampin, altro collaboratore stretto della NASA, che lavora per il Space Telescope Science Institute. “La regione dei Pilastri della Creazione continua a offrirci nuove intuizioni che affinano la nostra comprensione di come si formano le stelle e con questa nuova modalità di visualizzazione che abbiamo creato, tutti possono godersi appieno questo paesaggio ricco e accattivante di stelle, in un modo nuovo.”

Le nuove immagini elaborate dei Pilastri sono state caricate sul profilo ufficiale Youtube del telescopio spaziale Hubble, come già fatto in altre occasioni per nebulose di medesima importanza.