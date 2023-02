“Una volta qualcuno ti ha detto che non avresti potuto avere tutto. Io sono qui a dirti che invece puoi.”

Il Manifesting è una pratica di crescita personale nata dall’incontro tra scienza e saggezza, che insegna a raggiungere gli obiettivi, a coltivare l’amore per noi stessi e a vivere la versione migliore della nostra vita.

“Manifest”, della coach Roxie Nafousi, è la guida fondamentale per chiunque voglia potenziare la propria vita. Una lettura potente e lucida, ricca di esercizi utili.

In libreria dal 31 gennaio 🌱