Una Voce Per San Marino è stato l’evento musicale di cui non sapevamo di avere bisogno.

Condotto da Jonathan Kashanian e Senhit, la manifestazione ha visto salire sul palco numerosi artisti chiamati a concorrere per vincere la possibilità di rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. A trionfare su tutti è stato Achille Lauro che ha vinto contro cantanti di tutte le nazionalità e tutte le età, fra cui anche i già famosi Valerio Scanu, Ivana Spagna e Francesco Monte.

Quando quest’ultimo è salito sul palco, però, Ana Mena su Twitter ha scritto “ahahaha sto volando” ironizzando probabilmente sulla performance canora. Ovviamente la cantante non ha usato nessun hashtag legato alla trasmissione, ma è ormai celebre il dissapore che c’è fra i due e quindi sembrerebbe palese che quel tweet fosse rivolto proprio a lui.

Hahahahahaha sto volando — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2022

Una Voce Per San Marino, classifica ed esibizioni

Risate a parte Francesco Monte si è classificato in top10 davanti addirittura a Valerio Scanu, che sul bel canto ha creato una carriera e vinto pure un Festival di Sanremo.

Questa la top10 (con molti parimerito) di Una Voce Per San Marino votata dalla giuria di qualità composta da Mogol, Simon Lee, Dino Stewart, Clarissa Martinelli e Susanne Georgi.

1 – Achille Lauro – Stripper

2 – Alessandro e Burak Yeter – More than you

3 – Aaron Sibley – Pressure

4 – Spagna – Seriously in love

5 – Matteo Faustini – L’Ultima Parola

5 – Francesco Monte – Mi ricordo di te (Adrenalina)

6 – Vina Rose – Sweet Denial

6 – Camille Cabalterra – Move ‘em live you never did

7 – Mericler – Tiramisu

7 – Deshedus feat. Tony Cicco e Alberto Fortis – Sono un uomo