Mara Venier ieri sera ha condotto la 21esima edizione di Una Voce Per Padre Pio. Sul palco del parco Colesanti di Pietrelcina si sono esibiti: Albano Carrisi, Romina Power, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Orietta Berti Giulia Stabile.

Uno dei momenti più memorabili della serata è stato senza ombra di dubbio il duetto di Albano e Romina sulle note dell’iconica Ci Sarà. Nel bel mezzo della performance il ‘leone di Cellino San Marco’ ha girato il microfono verso il pubblico, ma nessuno ha cantato. Ovviamente Albanone non l’ha presa benissimo: “Ma non canta nessuno? Guardate che poi Padre Pio si arrabbia“. Il cantante c’ha riprovato dopo pochi secondi, ma la situazione non è cambiata e così lui ha chiesto l’aiuto del coro: “Ue, coristi ma date una mano è“.

Al Bano: “Ma non canta nessuno? Guarda che poi Padre Pio si arrabbia eh!”. Succede sulla Rai 1 diretta da Stefano Coletta, ovviamente.#unavoceperpadrepio — carotelevip (@carotelevip) July 4, 2021

Una Voce Per Padre Pio, la reunion di Mara Venier e Katia Ricciarelli.

Zia Mara ha accolto Katia Ricciarelli sul palco di Una Voce Per Padre Pio e con lei ha ricordato lo storico diluvio del 15 luglio 2000 durante lo show ‘Mara e Katia verso oriente’.