“Ho avuto momenti di panico, ho temuto per mio marito, mi sono sentita un’appestata, isolata dal mondo e lontana dai miei affetti. Ma ho avuto angeli intorno a me, vicini in un altro modo: c’era sempre una voce amica che mi riportava alla realtà quando mi sentivo in un altro mondo, in un posto senza via d’uscita. E’ stata una guida nella tempesta”. A parlare è Margherita, 60 anni. Ha sperimentato Covid-19 sulla sua pelle e il marito Pierluigi, 66, è uno dei pazienti lombardi che è stato curato a casa, sotto ‘l’occhio’ del telemonitoraggio avviato da una delle cooperative di medici di famiglia che si sono attivate su questo fronte, Iml (Iniziativa medica lombarda).

Fonte