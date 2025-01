Una Vita Spezzata: Tragedia In Casa con i Bambini

Tragedia a Sampierdarena, quartiere di Genova, dove due sorelle albanesi di circa trent’anni sono precipitate dal quarto piano di un palazzo. L’incidente è avvenuto martedì 7 gennaio intorno alle 8 del mattino in via Cantore. La sorella di 32 anni è morta sul colpo, mentre l’altra, di 35 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino, dove verserebbe in condizioni gravi. Si ritiene che entrambe si siano lanciate volontariamente dalla finestra.

La tragedia è stata scoperta dai loro quattro figli, che si trovavano nell’appartamento al momento dell’incidente. La più giovane si stava separando dal marito, e ci sono indicazioni che potesse aver avuto problemi legati alla custodia dei figli. Il marito era stato condannato per maltrattamenti ma successivamente assolto, sebbene avesse un divieto di avvicinamento alla casa.

Il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia sono subito intervenuti sul posto, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni alla base di questo tragico evento. Testimonianze raccolte dai vicini fanno pensare che le sorelle avessero intenzione di suicidarsi.

Secondo le ricostruzioni, la sorella più giovane sarebbe stata la prima a salire sul davanzale, mentre la sorella maggiore si sarebbe lanciata subito dopo. Gli investigatori stanno ora cercando di raccogliere informazioni da eventuali testimoni e di verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza nell’edificio che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

La comunità è scossa e incredula per l’accaduto, un dramma che sottolinea le difficoltà e le tensioni che possono accompagnare situazioni familiari complesse, come separazioni e dispute legali, lasciando dietro di sé un segno indelebile nella vita dei quattro bambini coinvolti.