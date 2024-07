Una vita per una vita, dopo aver seppellito l’amatissimo cucciolo fa una scoperta straordinaria: è un angelo!

Dopo averlo seppellito succede qualcosa di incredibile, una vita per una vita, ecco la storia speciale in tutti i suoi dettagli.

A volte gli animali sono protagonisti di storie meravigliose e questa è una di quelle. Tutto inizia da un racconto molto triste per poi trasformarsi in qualcosa di straordinario in cui molti ci hanno visto del soprannaturale. Ma andiamo con ordine. Una famiglia ha voluto accogliere un cane anziano, ma non è rimasto molto tempo con loro. È dopo la sua scomparsa che è successo un fatto davvero incredibile e che è stato documentato e diffuso sui social. Ecco di che cosa si tratta. Anche io personalmente sono rimasta davvero sorpresa di quanto ho visto.

Una vita per una vita: appare il cucciolo dal nulla

Una soccorritrice di animali, Lidia Elizabeth Reyes Cespedes, l’anno scorso ha deciso di prendere con sé un cane anziano. Era un randagio che viveva vicino a casa sua nelle strade del Cile. Lo ha chiamato “Viejito” che significa “piccolo vecchio”. Si aspettava che vivesse per pochi mesi, invece sono riusciti a stare insieme per un anno.

Lidia, quando Viejito è morto, ha cercato per lui un posto tranquillo, in un bosco, per seppellirlo e per farlo riposare in pace. Con la tristezza nel cuore ha fatto la buca e poi l’ha ricoperta, quando ad un certo punto ha visto un cucciolo venirle incontro. Questo cucciolo era completamente solo, non era spaventato e le è corso incontro come se la conoscesse.

Non solo, ma è rimasto pazientemente in disparte aspettando che loro finissero con la tomba del loro cane e poi ha fatto qualcosa di molto strano. Si è messo sul cumulo di terra come per vegliare il suo predecessore. Eh sì, perché Lidia ha deciso di prendere con sé questo cagnolino solare e sensibile.

L’ha chiamato Nube ed ora vivono felici e contenti insieme con un legame che non si può spiegare e con un inizio che ha solo emozione da dare. Moltissimi hanno commentato la vicenda e ognuno ha espresso il suo punto di vista. Qualcuno ci ha visto una bella coincidenza, qualcun altro lo spirito del cane appena morto che ha voluto dare un regalo alla sua famiglia.