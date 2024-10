Una Vita di Lotta: Carriera e Impegno Sociale di Chi Ha Affrontato la Malattia

Il cantautore Mario Fabiani, noto all’anagrafe come Mario Macciocco, è deceduto all’età di 69 anni, dopo aver lottato per lungo tempo contro una malattia incurabile. Originario di Cagliari, Fabiani è stato una figura di spicco nella musica sarda tra gli anni Settanta e Ottanta. La sua carriera musicale ha avuto inizio in un gruppo, ma si è affermato come solista, ottenendo un notevole successo. Uno dei suoi tratti distintivi era l’altezza, superiore ai novanta centimetri, e la sua disponibilità nel collaborare con altri artisti.

Fabiani è stato un autore impegnato, attento ai temi sociali e alle problematiche delle persone meno fortunate. Tra le sue opere figura anche l’inno del Cagliari Calcio, intitolato “Cagliari grande”. Oltre alla sua passione per la musica, ha attivamente sostenuto la causa contro la talassemia e ha lavorato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue, collaborando con l’Avis.

Iniziando come musicista in giovane età, Fabiani ha collaborato con il gruppo Is Mammuthones, per poi formare la sua band, Il Giocattolo. Il suo brano “Ti ho vista piangere”, pubblicato nel 1979, ha riscosso un grande successo, facendolo conoscere anche al di fuori della Sardegna. Il suo passo successivo è stata la carriera da solista, caratterizzata dall’ottimo piazzamento al Festivalbar con il brano “Stella Stella”, che gli ha aperto le porte del mondo musicale nazionale.

Nel corso della sua carriera, Fabiani ha partecipato a numerosi programmi televisivi e contest, diventando un punto di riferimento per molti artisti sardi. Non solo ha collaborato con altri musicisti per la composizione e registrazione di brani, ma ha anche prodotto musiche per spot pubblicitari e programmi televisivi. Fino agli ultimi anni, aveva continuato a esibirsi in festival e concerti in Sardegna.

La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nel mondo dello spettacolo sardo, con molti artisti e fan che hanno voluto rendergli omaggio sui social media. Mario Fabiani resterà nella memoria collettiva non solo per la sua musica, ma anche per il suo impegno sociale e la sua passione per la cultura della sua terra natale.