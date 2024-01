Una vita da incubo e poi la salvezza poco prima dell’oblio, la storia di Gloria ha commosso il web

Alcune storie sono in grado di smuovere nel profondo i nostri animi, quella della neo mamma Gloria è una di queste

I cani sono dei veri e propri angeli custodi che quando entrano nelle nostre vite sono in grado di elergire solo amore e positività. Non sempre però la riconoscenza nei confronti di questi animali è adeguata, ancora troppo spesso assistiamo infatti a storie di violenze, abbandoni e inadeguatezza generale che sono in grado di farci rabbrividire. Una delle ultime storie viene da Capoterra ed ha come protagonista una cagnolina di nome Gloria tenuta segregata in condizioni disumane nonostante la gravidanza ed il parto imminente, a quanto pare sembra che le guardie zoofile ed i volontari che si sono occupati di lei abbiano fatto appena in tempo ad evitare una vera tragedia, ma non tutti i cani sotto lo stesso tetto di Gloria sono stati altrettanto fortunati.

Segregata tra escrementi e cadaveri, la vita di Gloria e dei suoi cuccioli è stata salvata per un pelo!

Alcuni proprietari non hanno idea di quanto possano essere deleteri per il benessere del proprio cane, non vi è infatti altra spiegazione per giustificare azioni come quelle commesse ai danni della povera cagnolina di Capoterra. La cagnetta è stata infatti salvata da una situazione terribile in cui vigeva insieme ad altri cani, tutti tenuti segregati tra escrementi e cadaveri di altri animali, senza cibo e senza avere visto mai un veterinario.

La situazione di Gloria era però ancora peggiore in quanto la cagnolina prima del salvataggio era già incinta ed a pochi giorni dal parto. Grazie all’intervento delle guardie zoofile e dell’associazione Bau Club di Elena Pisu, però, una nuova speranza si è accesa, insieme a nuove vite. Seppure gli occhi di Gloria siano in grado di raccontare ancora tutta la tristezza ed il malessere accumulato, la cagnolina al momento è al sicuro e si sta prendendo cura dei suoi cuccioli, 6 quelli dati alla luce ma di cui due sono purtroppo morti subito dopo il parto.

Qualora i volontari non avessero avuto in tempo però la sorte di tutti i cuccioli sembrava essere scritta, probabilmente sarebbero morti tutti senza le cure necessarie, o ancor peggio potevano essere uccisi dal padrone stesso per evitare poi di doversi prendere carico di altre bocche da sfamare. Ora però Gloria può vivere il momento con serenità, adempiendo ai suoi doveri di mamma e portando avanti i piccoli fin quando non potranno essere adottati. Stessa sorte che tutti sperano per lei, vista la sua dolcezza ed il suo bisogno di vivere in una famiglia che la ami, una ricompensa che la cagnolina merita senza dubbio.