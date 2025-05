“Una vergogna” È successo sulla tomba di Sandra Milo: la denuncia della figlia

La tomba di Sandra Milo è stata vandalizzata, suscitando l’indignazione della figlia Azzurra, che ha denunciato l’atto e riflettuto sull’importanza del rispetto per la memoria dei defunti. Milo, attrice di spicco del cinema italiano, è scomparsa il 29 gennaio 2024 all’età di novant’anni, dopo una battaglia contro un tumore ai polmoni. La sua carriera, segnata da collaborazioni con registi come Fellini e Rossellini, l’ha resa simbolo della Dolce Vita, e la sua vita personale ha attirato l’attenzione dei media.

Il funerale, celebrato nella Chiesa degli Artisti a Roma, ha visto una grande partecipazione. Le sue spoglie sono state trasferite nel cimitero del Verano, dove ha ricevuto omaggi con fiori e messaggi da fan e ammiratori. Tuttavia, recente vandalismo ha colpito la tomba, con danneggiamenti e distruzione di piante. Azzurra De Lollis ha espresso la sua indignazione sui social media, dichiarando il profondo dolore e la rabbia per questo atto insensato.

La denuncia ha avuto risonanza tra i fan e ha aperto un dibattito sul rispetto per i defunti, specialmente per le personalità che hanno lasciato un segno nella cultura italiana. Azzurra ha fatto appello agli autori del vandalismo, promettendo una reazione intensa se dovesse scoprire chi sono. Questo gesto vile ha colpito non solo la famiglia, ma anche una comunità che apprezza l’eredità culturale di Sandra Milo. La sua figura continuerà a vivere nella memoria collettiva, sottolineando l’importanza di onorare il passato.