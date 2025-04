‘Una vela senza esclusi’, a Palermo l’undicesima edizione della regata

Il Golfo di Palermo si prepara per l’undicesima edizione di “Una vela senza esclusi”, che si terrà dal 4 al 6 aprile. Questa manifestazione di vela inclusiva prevede tre giornate di regate a bordo delle imbarcazioni Hansa 303 e Azzurra 600, con la novità di equipaggi formati da studenti degli Istituti Nautici di tutta Italia. La regata, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Palermo, mira a promuovere l’accessibilità al mare, superando barriere fisiche, economiche e sociali. Col passare degli anni, l’evento è diventato un punto di riferimento per la vela paralimpica.

I trofei in palio sono tre: il Trofeo Challenge Panathlon “Gabriella Caldarella” per il vincitore della classe Hansa 303 Singolo, il Trofeo Challenge Lni “Amm. Pietro Caricato” per l’equipaggio più giovane su Azzurra 600 e il nuovo Trofeo Challenge “Lni-Istituti Nautici d’Italia” per il primo classificato su Azzurra 600. L’edizione 2025 beneficia di una collaborazione tra la Lega Navale Italiana e la Rete Nazionale dei Nautici d’Italia. Due giornate saranno dedicate alle regate con gli studenti di vari Istituti Nautici.

“Una vela senza esclusi” sarà un evento aperto alla città, con un programma di attività a terra per i cittadini e le scuole. Saranno organizzati laboratori e lezioni di vela. Nicola Vitello, presidente della sezione palermitana della Lni, sottolinea l’importanza di inclusione e accessibilità nello sport. L’inaugurazione avverrà il 4 aprile alle 10:30 presso il pontile “Oltre le barriere 1” al Molo Trapezoidale.