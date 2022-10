una triste cagnolina dal cuore spezzato (VIDEO)

Un video condiviso su Instagram mostra una cagnolina di nome Tinker con il cuore spezzato, rivelando così quanto siano sensibili gli animali.

La tristezza è un sentimento comune solo agli esseri umani? Un video condiviso su Instagram fornisce una risposta negativa alla domanda. Nel filmato, della durata di pochi secondi, viene mostrata infatti una cagnolina dal cuore spezzato. Il suo nome è Tinker e il video proviene proprio dalla pagina Instagram personale di questa tenera cucciola, che a quanto pare è un personaggio pubblico abbastanza famoso. I padroni della cagnolina condividono spesso filmati simpatici della loro riflessiva e simpatica Tinker e ogni video riceve sempre milioni di visualizzazioni. L’ultimo filmato ritrae la cagnetta in un momento per lei molto triste: deve essere successo qualcosa che le ha fatto assumere uno sguardo così malinconico.

Una grande tristezza addolora il cuore della cagnolina Tinker

Gli animali domestici ci regalano momenti di gioia e alleviano le nostre giornate, anche quelle che ci sembrano le più difficili. Amiamo passare il tempo con loro e ci sentiamo dispiaciuti quando ci rendiamo conto che i nostri animali sono tristi o arrabbiati. Anche se non sono in grado di esprimerci i loro sentimenti a parole, riescono a comunicare con noi in altri modi. Ed è proprio ciò che viene mostrato nel recente video condiviso su Instagram: Tinker esprime la sua grandissima tristezza sia attraverso lo sguardo sia attraverso l’atteggiamento. La cagnolina si è rannicchiata sul divano, evidentemente dispiaciuta per qualcosa che deve essere successo.

Le parole che scorrono sotto il video ci permettono di capire la situazione. La tristezza di Tinker deriva dal fatto che la cagnolina non è riuscita ad attirare l’attenzione di quello che viene definito il tuttofare della padrona. Non viene specificato se l’uomo sia un giardiniere, un aiutante o un operaio dei padroni di Tinker; ciò che conta è che la cagnolina si è fatta sopraffare dalle emozioni. La gioia che ha provato all’arrivo del tuttofare è stata talmente grande che le emozioni hanno avuto la meglio e Tinker si è nascosta sul divano invece di avvicinarsi al nuovo arrivato per ricevere le coccole. Tutto ciò le ha procurato una grandissima tristezza.

Il video postato sulla sua pagina Instagram ha in compenso ricevuto in pochissime ore migliaia di visualizzazioni e di commenti affettuosi da parte dei suoi fan. Internet ha riversato il suo amore per questa cucciola dal cuore spezzato. Tinker non sarà riuscita a ottenere le coccole del tuttofare, ma è riuscita a conquistare i cuori di moltissimi utenti, che continuano ad aumentare ogni minuto. Speriamo che tutto questo affetto possa raggiungere la cagnolina e farla tornare serena. (Elisabetta Guglielmi)