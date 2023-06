Una trappola mortale per cani e gatti: allarme della LNDC

LNDC Animal Protection ha diffuso un allarme e i consigli per evitare una trappola mortale per cani e gatti in estate, ovvero l’auto.

L’estate ha tantissimi lati positivi, belli e divertenti per tutti, ma nasconde anche delle insidie alle quali bisogna sempre fare attenzione. Il gran caldo può essere molto pericoloso per le persone, per gli anziani e i bambini, e anche per gli animali.

In particolare, c’è una trappola mortale per cani e gatti di cui LNDC ha lanciato l’allarme e si tratta dell’auto. Portare o lasciare in auto un animale può rivelarsi fatale anche se lo si fa con un finestrino abbassato e con l’auto all’ombra.

Ci sono tante storie di bambini dimenticati in auto, animali che sono andati incontro a questo destino. Vediamo i consigli di Animal Protection in modo da prevenire qualsiasi situazione di rischio ed evitare ogni pericolo.

Una trappola mortale per cani e gatti è l’auto: allarme della LNDC

Ricordiamo, inoltre, che lasciare un cane o un gatto nell’abitacolo al caldo o al freddo causandone la morte è un reato penale.

Nessuno vieta di portare con sé gli animali in una determinata destinazione, anche di vacanza, ma l’avvertenza è quella di pensare a tutto ciò che serve per il loro benessere.

L’auto può diventare in pochi istanti un vero e proprio forno in cui le temperature sono altissime, molto di più rispetto all’esterno, e l’aria è insufficiente per respirare correttamente. Inoltre, bisogna pensare che gli animali hanno una regolazione della temperatura particolare: loro sudano attraverso le zampe e il respiro.

Se non riescono a respirare in pochissimo tempo possono svenire e morire. Va da sé, quindi, che non bisogna mai lasciare il cane o il gatto in auto da solo, prima cosa, ma ci sono altri consigli da seguire che arrivano direttamente da LNDC.

I consigli di LNDC Animal Protection

Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Animal Protection è la più storica associazione in Italia con oltre 80 sedi in tutto il paese e migliaia di soci e volontari, tutti impegnati a difendere i diritti degli animali e prendersene cura.

L’associazione ha diffuso a tutti i comuni una serie di suggerimenti per evitare spiacevoli situazioni:

saper riconoscere un colpo di calore: ci sono sintomi precisi, all’inizio aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione, poi c’è perdita di lucidità e il cane inizia a barcollare;

intervenire subito se si ha il sospetto di un colpo di calore : questo significa portare il cane dal veterinario e nel frattempo assicurarci di abbassargli la temperatura corporea;

: questo significa portare il cane dal veterinario e nel frattempo assicurarci di abbassargli la temperatura corporea; sapere che cosa fare se si vede un cane o un gatto chiuso in auto: bisogna osservare l’animale e capire in che condizioni si trova, chiamare subito i soccorsi e provare a lanciargli addosso acqua fresca se c’è un finestrino aperto; se la situazione è urgente rompere il finestrino.

Inoltre, ci sono ancora altri accorgimenti da seguire per evitare colpi di calore in altre situazioni. In spiaggia, ad esempio, estrema attenzione alla sabbia, all’acqua del mare, ma anche a non esporre il cane troppo a lungo ai raggi del sole. Se abbiamo un giardino e i nostri animali domestici escono spesso, bisogna assicurarsi di avere zone d’ombra e delle ciotole di acqua fresca sempre a disposizione.

Infine, l’associazione ci tiene a precisare che nella bella stagione è fondamentale usare l’antiparassitario e non tosare il pelo dell’animale. Almeno, lasciarlo di una lunghezza adeguata e sufficiente perché per loro è un modo per proteggersi dal freddo e dal caldo.