Una traccia di iridio. Era la prova che gli scienziati cercavano per legare una volta per tutte il meteorite caduto nel Golfo del Messico all’estinzione dei dinosauri. Di questo metallo è infatti povero il nostro pianeta, ma non gli asteroidi come quello caduto 66 milioni di anni fa. E uno strato di iridio – sorprendentemente – è visibile in 350 punti sparsi lungo tutta la crosta terrestre, sopra e sotto i mari, sempre in strati databili attorno a 66 milioni di anni fa.

Scavando nel cratere del meteorite, al largo dello Yucatan, 600 metri sotto al fondale marino, oggi gli scienziati dell’università del Texas – con la collaborazione di quella di Padova – hanno trovato il legame mancante fra i due fenomeni. I risultati sono pubblicati su Science Advances. Uno strato di iridio è comparso anche lì, tra rocce fuse da un impatto pari a 10 miliardi di Hiroshima, resti vegetali carbonizzati e depositi portati dagli tsunami che hanno sconvolto i mari. E’ dal 2016 che gli scienziati scavano attorno al cratere Chicxulub creato dall’impatto – 150 chilometri di diametro e 19 di profondità – nel Golfo del Messico. Oggi il filo argentato che percorre tutto il pianeta, a volte affiorando per essere colto dagli occhi attenti dei geologi – è stato finalmente riannodato dagli scienziati di quella che è al momento una delle più imponenti missioni scientifiche del mondo.

Al centro, tra 31 e 34, lo strato di iridio prelevato dal cratere Chicxulub

Così dunque dovrebbe essere andata. Un giorno di 66 milioni di anni fa il meteorite ricco di iridio si è affacciato nei cieli della Terra. L’impatto ha fuso i fondali del mare, incendiato le foreste, sollevato tsunami. E creato una nube di pulviscolo fatto di iridio e rocce terrestri ricche di zolfo, che per circa vent’anni ha oscurato il cielo, causando piogge acide, mancanza di raggi solari, un inverno permanente che ha causato l’estinzione dei tre quarti delle specie viventi, animali e vegetali. Tra loro, i dinosauri. A sopravvivere furono solo quelli volanti, evolutisi per dar vita agli uccelli di oggi.