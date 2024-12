Una Tempesta Improvvisa e un Incontro Inaspettato

Ivana Spagna, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per il suo settantesimo compleanno, ha condiviso un’esperienza personale drammatica: un incidente d’auto che l’ha coinvolta recentemente. Durante l’intervista, la cantante ha riflettuto sulla sua carriera e sulla sua vita privata, rivelando un legame profondo con i genitori scomparsi. Ha raccontato di un sogno premonitore in cui la madre, deceduta nel 1997, l’ha avvisata di un pericolo imminente, dicendole: “Attenta, venerdì sarà un frontale.” Nel giorno indicato, Ivana ha effettivamente avuto un incidente frontale con l’auto di una signora, chiarendo che stava piovendo molto al momento del sinistro.

La Spagna ha espresso come, nonostante la perdita dei genitori, continui a sentirsi connessa a loro. Ha menzionato che questo non è un caso isolato: ha spesso avuto sogni premonitori in passato. L’intervista è servita non solo a commemorare i suoi settant’anni, ma anche a celebrare la sua carriera ricca di successi e canzoni iconiche.

Inoltre, la serata è stata caratterizzata da messaggi di auguri da parte della sua famiglia e da illustri personaggi, tra cui Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, squadra alla quale Ivana è molto affezionata. Questa celebrazione del compleanno ha offerto un’opportunità per riflettere sulle esperienze vissute e sull’eredità musicale lasciata dall’artista. Spagna ha inoltre riconosciuto l’importanza dei legami affettivi e di come questi possano rimanere vivi anche dopo la scomparsa delle persone care.