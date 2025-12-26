Una storia semplice di Sciascia a Messina

Il romanzo “Una storia semplice” di Leonardo Sciascia è stato riportato in aula alla Sala Laudamo. Sciascia scrisse questo romanzo breve nel contesto drammatico del maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra e della guerra fra i corleonesi di Totò Riina e la Repubblica. La storia segue il brigadiere Antonio Lagandara, che indaga sulla misteriosa scomparsa del diplomatico in pensione Giorgio Roccella, scoprendo un’intricata trama di mafia che coinvolge uomini delle istituzioni.

La storia inizia con una strana telefonata giunta al commissariato di una cittadina siciliana, che dà il via alla vicenda. Il brigadiere Lagandara scopre il corpo senza vita del diplomatico con accanto una vecchia pistola risalente alla Prima guerra mondiale. Le indagini sono rallentate dalla consueta rivalità fra Polizia e Carabinieri e dalla convinzione del Procuratore della Repubblica e del Questore che si tratti di un suicidio.

L’opera è stata portata in scena con successo dal 14 al 23 dicembre scorso, nella rassegna “Disvelamenti” prodotta dal Teatro Vittorio Emanuele. La regia di Roberto Bonaventura ha illuminato la storia con una luce crudele e gli eventi e i protagonisti sono stati resi con grande efficacia. La scena, concepita come una scacchiera, allude a una terra in cui ogni evento si svolge sotto gli occhi di tutti ma appare ineluttabile e inafferrabile nella sua essenza più profonda.

Il cast, composto da Gabriele Casablanca, Alessio Bonaffini, Luca D’Arrigo, Moreno Pio Mondì, Giulia Mondello e Gianfranco Quero, ha dato una prestazione convincente e rigorosamente corale, come voluto dalla regia. La scelta di affidare il ruolo di padre Cricco a un attore/trice diverso/a ogni replica è stata originale e ha aggiunto una nota di interesse allo spettacolo. Le musiche originali di Mario Galluppi, le luci di Stefano Malarazza e i costumi di Cinzia Preitano hanno dato un contributo essenziale alla resa complessiva dello spettacolo. Lo spettacolo è stato un contributo potente al dibattito sulle “possibilità che forse restano ancora alla giustizia”.