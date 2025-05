UNA STORIA D’AMORE: JOHN E YOKO – Il docufilm nelle sale dal 15 al 21 maggio

One To One: John & Yoko offre un intenso spaccato della società americana e mondiale dei primi anni ’70, durante l’era di Nixon. Il docufilm del regista Kevin Macdonald, distribuito da Nexo Studios, è stato presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e sarà nelle sale dal 15 al 21 maggio 2025. Macdonald sottolinea l’importanza di lasciare che i protagonisti parlino da soli, permettendo al pubblico di "origliare" la loro vita. Il film presenta un ritmo frenetico, collegando registrazioni di telefonate, spezzoni TV dell’epoca, concerti inediti e dichiarazioni, immergendo lo spettatore in una storia fortemente politica in cui la musica rappresenta un “artista rivoluzionario”.

La narrazione inizia quando John e Yoko si trasferiscono a New York, diventando simboli della controcultura. Il loro impegno politico è incessante, accanto a figure come Allen Ginsberg e Jerry Rubin, mentre l’FBI intercetta le loro comunicazioni. In un piccolo appartamento riprodotto nel film, la TV diventa una finestra sul mondo, mostrando la guerra in Vietnam e il Watergate, mescolando orrori con pubblicità spensierate.

La coppia, ispirata da un’inchiesta sui bambini del Willowbrook State School, organizza il One to One Benefit Concert al Madison Square Garden nel 1972, l’unico concerto completo di Lennon dopo i Beatles. Gli eventi dal vivo sono riprodotti nel film, che unisce musica e intimità familiare attraverso filmati casalinghi. Emergono il coraggio e l’impegno della coppia, la cui importanza continua a essere rilevante nella società attuale.