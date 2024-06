Una stella sta sfrecciando a 600 chilometri al secondo nello spazio

Nella nostra galassia, i corpi celesti solitamente seguono orbite tranquille attorno al centro galattico. Tuttavia, ogni tanto, una stella ribelle sfreccia a velocità tali da proiettarla fuori nello spazio intergalattico. Queste stelle “iperveloci” sono estremamente rare, ma di recente ne è stata scoperta una particolarmente speciale.

La stella in questione, chiamata CWISE J124909+362116.0 (o J1249+36 in breve), non solo supera la velocità di fuga galattica viaggiando a circa 600 chilometri al secondo, ma è anche una rarissima subnana L, una delle stelle più antiche della Via Lattea.

Scoperta inizialmente da scienziati amatoriali durante la ricerca del misterioso Pianeta Nove, J1249+36 è una delle poche stelle iperveloci identificate nella nostra galassia. Sebbene non sia la più veloce mai osservata, la sua esistenza rappresenta una sfida per gli astronomi: come ha raggiunto una tale velocità?

Annunciata durante il 244° Meeting della American Astronomical Society, la scoperta ha aperto diverse ipotesi sulla sua velocità straordinaria. Una possibilità è che la stella sia stata espulsa da un sistema binario contenente una nana bianca, il residuo di una stella simile al Sole che ha esaurito il suo combustibile. Se una nana bianca accumula troppa massa, può esplodere in una supernova di tipo Ia, distruggendo se stessa e lanciando il compagno a velocità incredibili.

Un’altra teoria è che sia stata espulsa da un’interazione gravitazionale instabile in un ammasso globulare, dense concentrazioni di stelle che spesso ospitano buchi neri binari. L’interazione complessa tra una stella e una coppia di buchi neri potrebbe scagliare la stella fuori dall’ammasso. L’ultima ipotesi è che J1249+36 provenga da una delle galassie nane satelliti che orbitano intorno alla Via Lattea. Studi precedenti hanno suggerito che molte stelle iperveloci possano avere un’origine extragalattica.

Per risolvere il mistero, gli scienziati dovranno esaminare la composizione chimica della stella. Tracce di elementi lasciati da una supernova potrebbero confermare un’origine binaria, mentre caratteristiche comuni tra le stelle di un ammasso globulare potrebbero indicare una provenienza da lì. Se nessuna di queste opzioni si rivelerà corretta, dovremo cercare indizi tra le galassie satelliti della Via Lattea.