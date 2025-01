Una statua per Kyra, il cane straordinario che ha aiutato moltissime persone

Una statua è stata eretta in onore di Kyra, un cane simile a un Pastore tedesco, che ha avuto un impatto significativo sulla vita di molte persone. La storia di Kyra inizia con la triste esperienza di Mario, che ha perso un figlio, Christian. Kyra è entrata nella vita di Mario, instaurando un legame profondo e affettuoso. Durante la sua vita, è stata un cane da soccorso e ha partecipato a molte operazioni di protezione civile, oltre a coinvolgersi in numerose attività di solidarietà.

Kyra ha trascorso del tempo in una scuola materna, giocando con i bambini, e ha visitato regolarmente anziani in una struttura di assistenza. È stato anche richiesto di collocare la statua di Kyra in un parco giochi per continuare a portare gioia ai bambini. La statua simboleggia come l’amore e la fedeltà dei cani possano influenzare positivamente la vita umana. Mario desidera che la statua diventi una meta educativa per le scolaresche, trasmettendo valori fondamentali.

Kyra è stata addestrata come cane da soccorso e ha rappresentato la storia di Mario e del suo defunto figlio, portando un messaggio di speranza. Dopo la morte di Kyra, nel 2018, sono stati raccolti fondi per la statua e un parco inclusivo per bambini con disabilità, onorando l’eredità di Kyra.

Questa cagnolina ha dimostrato una straordinaria empatia e sensibilità nei confronti delle persone, contribuendo a cambiare le vite di molti. I cani, come Kyra, non solo offrono amore incondizionato, ma possono anche essere insegnanti di vita straordinari per gli esseri umani.