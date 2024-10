Una Sottana Ribelle: La Storia di una Rivoluzione

La nuova serie “Miss Fallaci” è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e consiste in otto episodi che esplorano la vita della famosa giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. La serie, prodotta da Paramount Television International Studios, Minerva Pictures e Redstring, inizia con l’incontro tra Oriana e Hoffman, dove la giornalista condivide il suo passato come partigiana con il nome di battaglia “Emilia”. Il racconto prosegue con l’avventura americana di Fallaci, il cui sogno era quello di intervistare Marilyn Monroe. Sebbene non sia riuscita a realizzare questo obiettivo, riuscì a trasformare il suo fallimento in un successo.

Durante il suo periodo negli Stati Uniti, Oriana rivelò senza filtri la verità dietro l’apparente glamour di Hollywood. La serie si concentra sul primo capitolo della vita di Fallaci e ha come obiettivo quello di raccontare alle nuove generazioni la storia di una delle penne più influenti del secolo scorso. Miriam Leone ha definito il progetto “avventuroso e rischioso”, sottolineando che non si stava raccontando l’Oriana che tutti si sarebbero aspettati.

“Miss Fallaci” esplorerà anche la gioventù di Oriana, mettendo in evidenza le sue paure, depressioni e sfoghi emotivi mentre cresce e diventa donna. Leone è convinta che la storia di questa giornalista potrà ispirare le nuove generazioni. La serie affronterà anche un momento personale e doloroso nella vita di Fallaci: la perdita di un figlio in seguito a un aborto, mentre era in attesa dal collega Alfredo Pieroni.

Realizzare un progetto che catturi l’essenza di Oriana Fallaci, spogliandola della sua “maschera sociale”, si presenta come una sfida ambiziosa, data la mancanza di testimonianze video sui suoi anni giovanili. Miriam Leone ha commentato che, in quel periodo, Fallaci rappresentava una vera e propria rivoluzione, descrivendola come una “mina vagante”, con una penna “chirurgica come un bisturi”. Il personaggio di Oriana è stato definito ribelle, individualista e rivoluzionario, evidenziando l’impatto che ha avuto nel panorama giornalistico e sociale del suo tempo.