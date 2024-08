Una sorpresa inaspettata nessuno si aspettava di averli come vicini

Scena rincuorante per una coppia di cuccioli: in campeggio si riuniscono per creare la loro nuova casa: l’inaspettata sorpresa li vede vicini.

I giovani ospiti di un campeggio in Canada, a Kawartha Lakes, hanno fatto la differenza per il futuro di due cuccioli di cane presumibilmente abbandonati all’interno della località di vacanza. La scena del lieto fine dei due cani ha emozionato milioni di utenti ed è stata finora repostata più volte su TikTok. In molti, senza sapere che riceveranno una bellissima sorpresa, hanno chiesto come sarebbe andata a finire. La risposta è finalmente arrivata.

Una sorpresa inaspettata per la coppia recuperata in campeggio: nessuno si aspettava questo lieto fine

La coppia di cani sarebbe stata abbandonata accanto alla roulotte di un gruppo di campeggianti all’inizio del mese di agosto. Il gruppo ospitava già uno o più animali, e vedendo i due cuccioli definitivamente soli ha deciso di fare tutto il possibile per aiutarli. I giovani hanno allestito una casa provvisoria per accoglierli, nel frattempo hanno tentato di scoprire qualcosa in più sul passato dei 2 quattro zampe.

“Abbiamo cercato i membri della loro famiglia oggi”, scrivono i responsabili del profilo TikTok che ha condiviso la clip della coppia di cani. Purtroppo, però, fino a questo momento nessuno avrebbe risposto all’appello.

“Ora siamo pronti ad amarli, se loro lo vorranno”, hanno pertanto sottolineato i membri del gruppo di campeggianti aprendo agli utenti uno scenario di infinita accoglienza e grande tenerezza anche visiva con la le immagini di una delle loro ultime clip (vedi sotto).

I due cani diventano vicini: salvati da un gruppo di campeggianti

Alla risposta di uno degli utenti condivisa nuovamente sul loro profilo: “ho bisogno di sapere cosa accadrà dopo“, il gruppo di villeggianti in campeggio ha risposto puntualmente mostrando l’attuale situazione, l’amore donato finora alla coppia di cani, e quali saranno – nei loro confronti – le loro intenzioni future se nessuno verrà a reclamarli.

Come testimonia quindi il Repost della clip di @PoppysMum69 (da parte di @astraeaart), stavolta nessun austero vicino di casa che voleva mettere in pericolo l’incolumità di un animale domestico è stato avvistato, quanto – fortuitamente – un territorio amico in tutto e per tutto.

Non resterebbe, allora – in ogni caso, altro da fare, e come hanno ribadito anche i diretti interessati su TikTok, che: “incrociare le dita”.