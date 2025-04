Una Somiglianza Inaspettata

Valerio Scanu, ex allievo di Amici, ha condiviso un commento ironico sulla sua coach di Ora o Mai Più, Rita Pavone, in un’intervista al podcast BerAlive. Ha parlato dell’app FaceApp, che utilizza l’intelligenza artificiale per ringiovanire i volti nelle foto. Scanu ha raccontato di aver installato l’app all’uscita e di aver visto una foto di Rita Pavone condivisa da un truccatore, dove la cantante appariva sorprendentemente giovane: “Sembrava mia nipote”. L’ex concorrente ha ironizzato sul fatto che il truccatore avrebbe dovuto riconoscere che l’aspetto ringiovanito di Rita fosse merito di FaceApp piuttosto che del trucco.

Inoltre, Scanu ha riflettuto sulla sua esperienza a Ora o Mai Più, rivelando che non è stato facile all’inizio. Si è sentito inadeguato rispetto agli altri concorrenti e aveva pensato: “Chi me l’ha fatto fare?”. Tuttavia, dopo una prima settimana difficile e un’assegnazione che non rispecchiava il suo stile, ha trovato la sua voce attraverso i brani di Rita Pavone. Questo cambiamento è stato cruciale per Scanu, poiché, pur essendo una persona concreta, sentiva che il programma avrebbe potuto offrirgli di più, come un accesso automatico a Sanremo in caso di vittoria. Ha espresso il suo dispiacere per non sentirsi rappresentato dai trailer su di lui, aggiungendo che è importante considerare chi davvero dimentica i talenti. La sua evoluzione nel programma è stata quindi un passo significativo per esprimere le proprie abilità artistiche.