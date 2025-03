Una sola foto non basta

Città del Vaticano, 17 mar. (Adnkronos) – Il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, esprime un profondo senso di “grande commozione” e “dispiacere” per non poter vedere il Papa in volto, commentando la prima foto pubblicata del pontefice durante il ricovero al Gemelli. Coccopalmerio sottolinea il suo affetto per il Papa, affermando che vederlo in quel modo ha suscitato una forte emozione e spera di poterlo vedere meglio in futuro. Dopo 31 giorni di ricovero, si chiede se questa immagine possa tranquillizzare le persone, ma sottolinea che il nostro affetto va oltre una semplice foto. Ricorda le volte in cui ha abbracciato il Papa e gli ha mostrato affetto, esprimendo il desiderio di poterlo fare ancora, non solo tramite l’immagine, ma incontrandolo di persona. Esorta tutti a continuare a pregare affinché il Signore restituisca il Papa alla comunità e a tutti coloro che gli vogliono bene.