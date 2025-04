Una showgirl di Ne Vedremo Delle Belle avrebbe avuto un flirt con una collega: “Si spacciavano per amiche”

Alberto Dandolo ha rivelato su Dagospia che nel cast di “Ne Vedremo Delle Belle” ci sarebbe una showgirl con una precedente fidanzata. Questo programma, descritto come un talent show privo di talenti e condotto da Carletto Conti, è diventato popolare tra la comunità LGBTQ+. Dandolo ha suggerito che questa showgirl, insieme a una collega, abbia condiviso una relazione amorosa in passato, spacciandosi per migliori amiche. La coppia, nota per la loro intimità, aveva anche un terzo incomodo nella loro dinamica.

Non è questo l’unico gossip riguardante “Ne Vedremo Delle Belle”: Dandolo ha anche menzionato i preparativi frenetici delle protagoniste, che includono nomi come Valeriona Marini, Pamela Prati e Angela Melillo. Queste showgirl, attivamente impegnate nel rilascio di nuovo fascino, non stanno certo seguendo corsi di canto o ballo, ma sono concentrate su interventi estetici, cercando di ringiovanire il loro aspetto attraverso trattamenti vari come botulino e filler.

In aggiunta, Valeria Marini ha recentemente condiviso un post sui social riguardo al bullismo che subirebbe in televisione, ricevendo un commento di supporto da Patrizia Pellegrino che la vede in difficoltà. Con questi sviluppi, “Ne Vedremo Delle Belle” continua a generare interesse e curiosità, mentre il pubblico attende di scoprire di più sui retroscena delle showgirl coinvolte e sulle dinamiche che emergono in questo reality di intrattenimento.