Una settimana in smart working. Non, però, tra le pareti di casa, che siano di un monolocale a Milano o di un appartamento a Varsavia. Ma invece in un delizioso borgo medievale toscano a centinaia di chilometri di distanza. Soggiorno in agriturismo o B&B, postazione di lavoro in un Castello, paga tutto l’azienda. Lo “smart working in trasferta benessere”, un po’ lavoro e un po’ vacanza ma conteggiato come giornate di impiego e non di ferie, è quel che si apprestano a vivere a Montepulciano 300 dipendenti provenienti da tutta europea della Everli, una società nata in Italia che ha internazionalizzato il proprio business in Francia, Polonia e Repubblica Ceca: gestisce una piattaforma di Gdo.