SI E’ PARLATO lungamente delle ricadute psicologiche del loro isolamento a casa. Dei danni che la DAD avrà sulla loro preparazione e sul loro inserimento nel mondo del lavoro. Delle loro relazioni sociali vissute da remoto, della dipendenza dai device. Ma c’è una sfera che è rimasta fuori dalle riflessioni sugli adolescenti blindati dal Covid-19, ed è quella che ha a che fare con le loro pulsioni sessuali e con la crescita del desiderio tipica della loro età. Perché è proprio negli anni presi a bersaglio dalle norme restrittive del governo, tra i 12 e i 18, che maschi e femmine cominciano a fare i conti con i cambiamenti ormonali e con la scoperta del sesso, e il confinamento a casa non fa nient’altro che autorizzare ancora di più a cercare su internet e su WhatsApp il naturale sfogo alle loro curiosità, senza alcun controllo da parte delle famiglie.

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta già autore di molti libri per genitori, educatori e ragazzi, il 12 gennaio ripubblica per DeAgostini il suo bestseller “Tutto troppo presto” (256 pp, 15 euro) in una edizione completamente rivista e aggiornata, dove torna ad analizzare proprio il rapporto tra sessualità e nuove tecnologie nei preadolescenti e negli adolescenti, fornendo moltissimi spunti di riflessione e consigli per i genitori.

Dalla prima edizione di 6 anni fa cosa è cambiato nell’approccio alla sessualità dei ragazzi?

“Rispetto ai fenomeni osservati non è cambiato niente. Abbiamo ancora a che fare con una sessualità molto precoce e con fenomeni come l’adescamento online, il sexting (lo scambio di immagini intime) e l’accesso libero e continuo alla pornografia su internet. È peggiorata però la tipologia di cose che vengono fatte all’interno di ciascuna categoria, cioè il sexting non è più solo mostrare la foto di un corpo nudo ma mostrare un intero atto sessuale, e la pornografia non è più entrare su un sito per guardare un amplesso, ma andare a cercare perversioni estreme, che a un’età così precoce e senza il lavoro educativo dei genitori possono avere davvero un effetto deflagrante nella crescita dei più piccoli”.

Questi mesi di confinamento a casa hanno però autorizzato ancora di più i ragazzi a socializzare con gli altri attraverso gli strumenti digitali. Come fa ora un adulto a limitarli o sconfessarne l’utilizzo?

“In effetti questo periodo ha ‘esaltato’ la dimensione dell’interconnessione, portandoci ad avere una percezione che sovrastima la potenzialità della tecnologia senza vederne i punti critici. Quando tutta questa emergenza sarà finita dovremo capire davvero cosa salvare, stabilendo quali sono stati i valori dell’inter-connessione e i rischi dell’iper-connessione. Sempre più studi di neuroscienze sottolineano come un utilizzo precoce di strumenti tecnologici nell’età evolutiva abbia un impatto sul modo in cui il cervello struttura i propri circuiti integrativi. Saremo quindi chiamati presto a fare un passo indietro e tornare – almeno nelle fasi di crescita dei bambini e dei ragazzi – alla dimensione del reale rimandando l’accesso al virtuale”.

Come fanno i ragazzi a prescindere così tanto dal contatto fisico nelle loro prime esperienze sessuali con gli altri?

“Nel percorso evolutivo sessuale ci sono due sfere: una eccitatoria, che procura piacere e attiva la voglia di guardare, e una più intima che fa da motore per costruire relazioni emotive e successivamente creare una connessione dei corpi. In questa sessualità tutta virtuale i ragazzi hanno mantenuto la parte eccitatoria grazie alla pornografia online e all’invio di immagini e video erotici e perso quasi completamente la sfera della vicinanza, dell’intimità e dell’emozionalità. Io creso sia proprio questa l’emergenza più seria per i nostri ragazzi: il fatto che stiano facendo un’esperienza di sessualità molto eccitante, molto intensa, ma tutta guardata senza comprendere il vero significato che essa ha nella vita degli esseri umani. Anzi, così tanto espletata da altri da credere che il sesso sia ripetere i copioni visti e nient’altro. Ecco, il rischio più grosso è che questi ragazzi cresceranno con un’idea di sessualità utile a fare sesso ma non a fare l’amore, visto che manca completamente un progetto di educazione affettiva da parte delle istituzioni e dei genitori”.

Come dovremmo re-impostare l’educazione sessuale per i ragazzi alla luce del loro uso e abuso di Internet?

“Credo che per fare ‘educazione affettiva e sessuale’ con un preadolescente e un adolescente oggi sia necessario approfondire, oltre agli aspetti di conoscenza del corpo e delle modificazioni fisiche dovute allo sviluppo sessuale, tre dimensioni che riguardano ogni relazione: il rispetto, la responsabilità e l’empatia. Tre competenze che, come ci dimostrano anche i comportamenti degli adulti, sono di difficile maneggevolezza, cioè richiedono delle competenze personali complesse per essere vissute in modo profondo. Bisognerebbe rieducare i ragazzi (e i loro genitori) al concetto di ‘rallentare’, al valore di vivere ogni cosa nel suo tempo, che in educazione risponde al principio della fase-specificità, cioè fornire per ogni tappa dello sviluppo solo quel genere di sapere che sei in grado di gestire. Se a 13 anni lasciamo fare ai nostri figli le cose che dovrebbero fare a 20, avremo oggi tanti piccoli incapaci di fare le cose da grandi e domani tanti grandi con alle spalle i “buchi” emotivi, affettivi e cognitivi di quando erano piccoli”.