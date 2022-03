Ornella Vanoni è la prima cantante a vincere il Premio Tenco Speciale: l’artista premiata in una serata dedicata a lei.

Il Club Tenco premia Ornella Vanoni. La cantante milanese, una delle più grandi voci della nostra musica, ma anche uno dei personaggi più amati dal pubblico grazie a quel carattere esuberante e franco, sarà premiata in un evento importantissimo dedicato solo a lei al Casinò di Sanremo il prossimo 24 aprile. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori, svelando il programma: verrà conferito a Ornella il primo Premio Tenco Speciale. Un onore straordinario per l’interprete milanese, leggenda vivente della nostra musica e della nostra cultura.

Premio Tenco Speciale per Ornella Vanoni

“Abbiamo deciso di dedicare un Premio Speciale a Ornella Vanoni perché è un’artista speciale“, ha raccontato Stefano Senardi, membro direttivo del Club Tenco. Si tratta di un riconoscimento che va a sottolineare la straordinarietà del suo percorso artistico, la carriera di una cantante che merita un premio esclusivo. Un premio dedicato solo a lei.

Ornella Vanoni

Proprio come la serata evento in cui le verrà conferito questo riconoscimento, Per te, Ornella, un momento speciale di musica, parole e molto altro per celebrare la carriera di un’artista entrato nel cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Per te, Ornella: una serata per la cantante milanese

L’appuntamento è per il 24 aprile al Casinò di Sanremo alle ore 21. Per te, Ornella sarà una serata evento in cui l’artista non solo riceverà l’ambitissimo premio, ma potrà anche esibirsi con l’accompagnamento del pianista Fabio Valdemarin e che vedrà la partecipazione di amici come Fabio Ilacqua, Mauro Pagani e tanti altri ancora.

Ornella è uno “straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica“, hanno spiegato gli organizzatori, motivando l’assegnazione di un premio speciale alla 86enne artista dai capelli rossi. Per poter assistere all’evento è possibile acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati o presso la biglietteria del Casinò.