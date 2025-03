Una scultura tanto bella da “inquietare”: si trova nel cuore della città ed è ancora un mistero dopo quasi 300 anni

Tra i vicoli storici di Napoli si trova il capolavoro del Cristo Velato, realizzato da Giuseppe Sanmartino e custodito nella Cappella Sansevero. Questa scultura del ‘700, interamente scolpita in marmo, presenta un realismo unico: il velo che avvolge il corpo di Cristo appare leggero e trasparente, creando un’illusione visiva straordinaria. L’opera è emblema di una cultura e di un’epoca, avvolta da leggende e misteri, tra cui quello che riguarda il suo committente, il principe Raimondo di Sangro, noto per i suoi interessi nell’alchimia. Si narra che fosse riuscito a “marmorizzare” un vero velo, contribuendo al fascino di quest’opera.

La scultura è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per il forte impatto emotivo che suscita: i dettagli anatomici, come le vene e le ferite dei chiodi, sono così accurati da disorientare gli spettatori. La Cappella Sansevero, che funge da sepoltura per la famiglia di Sangro, presenta anche altre opere significative, come la “Pudicizia” di Antonio Corradini.

Visitare il Cristo Velato è solo una delle esperienze affascinanti che offre Napoli. Attraversando Spaccanapoli, sede di numerosi monumenti storici, si può scoprire il cuore pulsante della città e le sue meraviglie. Luoghi come la Chiesa di Santa Chiara e la Basilica di San Domenico Maggiore arricchiscono ulteriormente il percorso. Napoli, con i suoi vicoli e una storia vibrante, continua a sorprendere, rendendo il Cristo Velato un simbolo non solo artistico, ma anche culturale e misterioso di questa affascinante città.