una scossa avvertita poco fa

Questi non sembrano essere giorni particolarmente tranquilli per quanto riguarda l’Italia del Sud, in quanto la terra continua a tremare senza sosta. Poche ore fa una forte scossa di terremoto è stata avvertita nei pressi di Ricigliano.

Sismografo

Ecco che cosa sta succedendo a Salerno.

Paura in Campania: la terra non smette di tremare

Da diversi giorni a questa parte la terra continua a tremare nel Sud Italia e più precisamente in provincia di Salerno. Pochi minuti dopo le 17, l’INGV della zona ha registrato una nuova scossa nella località di Ricigliano.

I dati raccolti

Si tratta di un Comune che si trova a metà fra la Campania e la Basilicata, motivo per cui il sisma è stato avvertito in maniera distinta da entrambe le Regioni. Da quello che sappiamo il terremoto si è verificato una profondità di circa 6 km e con una magnitudo di circa 3.0.

Per fortuna ancora una volta non sono stati evidenziati danni a cose o persone, anche se la popolazione del luogo comincia ad essere stanca e soprattutto impaurita dal susseguirsi continuo di questi fenomeni. Ad ogni modo l’INGV continua a monitorare la situazione, al fine di tenere sotto controllo ulteriori scosse.

Paura a Salerno si verificheranno altre scosse

Purtroppo in questo periodo si stanno verificando moltissime scosse soprattutto in Campania, motivo per cui la popolazione del posto non riesce più a dormire sonni tranquilli. Ci si chiede quindi quando verrà avvertita l’ultima scossa e soprattutto quando sarà possibile tornare a vivere senza ripiegare in questo continuo stato di allerta.

L’epicentro

È impossibile prevedere i terremoti, ma esistono degli strumenti definiti precursori sismici che riescono a individuare le zone geografiche più a rischio e anche la probabilità che potrebbe portare la manifestazione di questo fenomeno.

Questi dati però devono essere monitorati in maniera costante, in quanto possono cambiare all’improvviso senza troppe formalità. Come detto prima, continuano le verifiche della zona in questione al fine di poter indirizzare la popolazione laddove si rendesse necessario un nuovo intervento.