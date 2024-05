Una scenografa eccezionale, la sua è tutta una finta per farsi coccolare (VIDEO)

Anche nel mondo animale spesso la recitazione è un’arte seguitissima, non solo per quel che riguarda i vari corteggiamenti nel periodo degli amori, ma anche per quel che riguarda la quotidianità.

Chiunque abbia un cane in casa, ad esempio, saprà sicuramente quanto questo possa essere disposto a tutto per accaparrarsi le attenzioni del suo padrone, la storia di Caramel supera tuttavia il limite solito e la dimostrazione è arrivata grazie ad un video in cui la sua padroncina è riuscita ad immortalare la performance degna di oscar della piccola pelosetta di casa.

Si finge zoppa per essere coccolata, quello che ha imparato Caramel in soli 3 giorni lascia tutti di stucco!

Alcune volte si è già sentito parlare di cani che fingono di zoppicare, spesso cercando di imitare il proprio padrone dopo che questo ha avuto una disavventura, in questo caso però la famiglia di Caramel non ha mostrato alla cagnolina come zoppicare, ma tutto è nato per via della perspicacia della piccola.

Alla luce di quel che si può vedere dal video pubblicato da Shayenny Layny, la cagnolina pare stare in ottima forma ma non appena questa si accorge di essere vista ecco che la sua andatura cambia, una zampina viene tirata su e via alla ricerca di un po’ di conforto. Tutto è nato a seguito di un reale incidente che ha visto la cucciola riportare la distorsione di un sito, la zampa è stata gonfia ed in quel caso il dolore 3 stato reale, così che inevitabilmente la sua famiglia ha dovuto stargli accanto in maniera più attenta per qualche giorno.

È proprio in questo frangente che Caramel ha notato come il tenere una zampa alzata e zoppicare gli fruttasse coccole extra a non finire ed è così che la piccola peste ha deciso di replicare anche dopo essere guarita.

@shayennylayny #fy #foryoupage #petloverdog🐾🐶😘🐕 ♬ som original – shayenny layny

Una finzione in piena regola confermata non solo dal video ma anche dal veterinario della famiglia, difficile però prendersela con la cucciola per la scena messa in atto, in fondo quello è diventato il suo modo per far capire quanto abbia bisogno di attenzioni e, pur sapendo che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, alla visione di tutto questo la sua padrona davvero non riesce ad esimersi dall’accontentarla, motivo per cui possiamo di sicuro affermare che l’interpretazione possa considerarsi più che vincente.