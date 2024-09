Una Scelta Inaspettata

Dalila Di Lazzaro, attrice di origini friulane, ha ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo” il 28 settembre, ha condiviso momenti tragici e significativi della sua vita. Tra i successi professionali, il dolore più grande che ha affrontato è stato la morte del figlio Christian, tragicamente scomparso in un incidente stradale a soli vent’anni. “Era uno spettacolo di ragazzo”, ha dichiarato Dalila, ricordando il giovane e descrivendo come il suo decesso le abbia portato via “la vita”. Non ha mai saputo chi fosse la persona che ha investito Christian, il che ha alimentato ulteriore dolore.

Dalila ha parlato di come, nonostante il suo grandissimo lutto, abbia trovato un modo per dare un significato a questa grande sofferenza. “I grandi dolori sono ciò che ci dà la possibilità di capire il senso della vita,” ha affermato, rivelando che la perdita le ha insegnato molto e alimentato un desiderio di adottare un bambino, desiderio però non realizzabile. Ha anche ammesso di aver pensato a gesti estremi nei momenti più bui della sua vita, ma ha avuto il supporto di persone vicine che l’hanno aiutata persino somministrandole sedativi di nascosto.

Oltre al racconto del suo dolore, Dalila ha anche parlato della relazione con Alain Delon, descrivendo lui come una persona carismatica e affascinante, ma anche complessa e ferita. “Era un ghepardo,” ha detto, sottolineando il suo fascino quando era tranquillo, ma anche la sua aggressività in altre situazioni. Quest’ultima era, secondo Dalila, il risultato di un passato difficile, che poteva includere esperienze drammatiche e traumi.

In conclusione, l’attrice ha rivelato di avere fede e che questa l’aiuta a superare i momenti difficili, affermando: “Io credo molto, mi aiuta, al 100%.” Attraverso la sofferenza, Dalila è giunta a una riflessione profonda sulla vita e sull’amore, con un’evidente connessione spirituale verso suo figlio, che continua a sentirlo vicino in modi che solo lei può percepire.