Una rivoluzione silenziosa alle Molinette di Torino

All’Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, è stato introdotto un innovativo approccio che combina l’ipnosi con l’anestesia locale per interventi chirurgici, in particolare per la rimozione di tumori benigni delle paratiroidi. Questa tecnica offre un’alternativa all’anestesia generale, risultando particolarmente utile per i pazienti ad alto rischio, come quelli con malattie cardiache. Attraverso questa metodologia, è possibile ridurre l’uso di farmaci e i loro effetti collaterali, accelerando il recupero postoperatorio e rendendo l’intervento meno traumatico.

L’ipnosi ha origini antiche, utilizzata già dagli Egizi, Greci e Romani in contesti di guarigione. Il termine è stato coniato nel XVIII secolo dal medico scozzese James Braid. Nel XIX secolo, l’ipnosi è diventata un trattamento medico per disturbi neurologici grazie a Jean-Martin Charcot e Sigmund Freud. In tempi moderni, viene impiegata per gestire il dolore, l’ansia e altre condizioni, trovando applicazione anche in ambito chirurgico.

In chirurgia, l’ipnosi induce uno stato di rilassamento profondo nel paziente, permettendo di distaccarsi dalla percezione del dolore. Questa tecnica è particolarmente indicata per i pazienti vulnerabili o con condizioni che aumentano i rischi legati all’anestesia generale. Gli interventi all’Ospedale Molinette, condotti su donne anziane con tumori benigni, hanno dimostrato l’efficacia dell’ipnoanestesia nel ridurre i rischi e migliorare l’esperienza complessiva degli interventi.

I vantaggi clinici dell’ipnoanestesia includono la sicurezza per i pazienti ad alto rischio e un recupero più veloce, evitando gli effetti collaterali tradizionali dell’anestesia generale. L’ipnosi, inoltre, contribuisce a rendere la medicina più sostenibile, riducendo i tempi di degenza e i costi correlati, rappresentando così una risorsa preziosa per il sistema sanitario.

Il successo di questa tecnica apre a prospettive future per una sua applicazione più ampia e richiede investimenti nella formazione degli operatori e nella sensibilizzazione dei pazienti. Tuttavia, le sfide principali rimangono la diffusione della conoscenza sull’ipnosi e la sua accettazione da parte della comunità medica. In conclusione, l’impiego dell’ipnosi in chirurgia evidenzia come l’innovazione possa viaggiare di pari passo con un approccio più umano ed etico alla cura del paziente.