una ricetta semplice e deliziosa per il Micio

Il tuo amico a quattro zampe desidera mangiare qualcosa di diverso? Ecco una ricetta deliziosa da preparare: il polpettone per gatti.

In commercio sono molti gli alimenti destinati ai nostri amici a quattro zampe, tuttavia a volte potrebbe essere utile e soprattutto salutare cucinare qualche pietanza per il proprio Micio.

Per fare ciò è necessario sapere quali sono i cibi che il felino può e non può mangiare. Nel seguente articolo vedremo come preparare il polpettone per gatti, con ingredienti che offrono nutrienti al Micio.

Polpettone per gatti: deliziose ricette da preparare al Micio

Preparare delle pietanze per il nostro amico a quattro zampe significa preparare alimenti salutari per Micio, facendo attenzione ad evitare ingredienti che possono far male al nostro amico peloso.

È risaputo che i felini sono animali carnivori, quindi l’ingrediente principale delle ricette per gatti deve essere assolutamente la carne bianca o rossa che sia.

Tuttavia possiamo accostare a tale ingrediente anche altri cibi come verdure o frutta. Detto ciò, qui di seguito vi proponiamo una ricetta davvero deliziosa per il gatto: il polpettone.

Per tale ricetta utilizzeremo la carne di manzo, la quale può offrire molti nutrienti al nostro amico peloso. Tuttavia ricordiamo, che essendo una tipologia di carne ricca di calorie, è necessario fare attenzione alle quantità.

Inoltre, altro ingrediente utilizzato per tale ricetta è il formaggio. Quest’ultimo, in caso di intolleranze, sarebbe opportuno non aggiungerlo. Ma vediamo come preparare il polpettone per gatti.

Ricetta: polpettone per il gatto

Ingredienti

150 grammi di macinato di carne di manzo

1 uovo

100 grammi di formaggio grattugiato (evitare se il Micio è intollerante)

2 fette di pane integrale a pezzetti

280 grammi di fiocchi d’avena

100 grammi di riso integrale

Preparazione

Per preparare il polpettone per il gatto, è necessario preriscaldare il forno a 180°C e cuocere il riso, facendo attenzione a non aggiungere il sale. Dopodiché in una ciotola inserire: la carne, il formaggio, il pane, i fiocchi d’avena, l’uovo e il riso.

Mescolare bene il tutto e formare un polpettone con le mani. Porre quest’ultimo su una teglia ricoperta da carta da forno e infornare per un’ora.

Trascorso il tempo di cottura, lasciar raffreddare il polpettone prima di offrirlo con moderazione al proprio amico a quattro zampe.

È possibile conservare tale pietanza per massimo 3 giorni, ponendola in un contenitore con chiusura termica e mettendola in frigorifero.