una ricetta povera ma saporita

I peperoni ripieni di pane sono un contorno tipico del Sud Italia molto semplice da preparare. Ecco la nostra ricetta sfiziosa.

Poteva forse esistere un’unica versione dei peperoni ripieni di pane? Assolutamente no! Questo piatto tipico dell’Italia del Sud non ha una sola ricetta e a contendersene la paternità ci sono Puglia e Sicilia. Gli ingredienti di partenza sono all’incirca sempre gli stessi ma gli aromi di volta in volta cambiano, permettendovi di ottenere sempre una ricetta diversa.

Quello che non può proprio mancare quando si parla di peperoni ripieni con la mollica è per l’appunto il pane, meglio se casereccio e sbriciolato con le mani. A questo si aggiungono aglio e prezzemolo pressoché sempre e poi, a seconda delle ricette, capperi, acciughe, pomodori e parmigiano. Noi vogliamo svelarvi proprio una delle ricette più saporite, certi che anche voi ve ne innamorerete una volta provata.

Peperoni ripieni di pane

Come preparare la ricetta dei peperoni ripieni di pane

Per prima cosa sbriciolate la mollica di pane in una ciotola. Tritate finemente l’aglio e il prezzemolo e uniteli. Spezzettate le acciughe (omettetele per una versione vegetariana) e i capperi e mescolateli al composto precedente, aggiungendo anche un pizzico di sale. Impastate la mollica con le mani dopo aver aggiunto mezzo bicchiere di acqua (serve per rendere umido il composto senza eccedere con l’olio). Lavate i peperoni, rimuovete la calotta (oppure divideteli in due per il lungo se utilizzate quelli quadrati) e staccate la parte centrale con i semi e i filamenti bianchi. Farciteli con il composto ottenuto pressando con il manico di un cucchiaio di legno in modo che siano belli pieni e adagiateli in una pirofila leggermente oliata. Bucherellate la superficie con uno stuzzicadenti. Cuocete a 200°C per 40 minuti, lasciandoli intiepidire prima di servirli.

Ecco un video dove si vede bene la consistenza del ripieno e come farcire alla perfezione il peperone.

Questa ricetta si presta a moltissime varianti. C’è chi aggiunge al ripieno i pomodorini tagliati in quattro (ne basteranno 100 grammi), chi preferisce al prezzemolo altri aromi come il basilico o l’origano. Via libera anche alla sostituzione del grana con il pecorino così come all’aggiunta nel ripieni di dadini di formaggio.

Se l’idea dei peperoni ripieni con la mollica di pane vi piace vi consigliamo di provare quelli alla siciliana: ve ne innamorerete al primo morso.

Conservazione

I peperoni ripieni si conservano in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Potete consumarli a temperatura ambiente oppure riscaldati in forno, al microonde o in padella con il coperchio. È anche possibile congelarli in un contenitore ermetico, dopo averli cotti. In questo caso si manterranno fino a 3 mesi.