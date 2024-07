una ricetta facile (per primi piatti veloci)

Bastano meno di 10 minuti per preparare un ottimo pesto di zucchine con il Bimby. Ecco la nostra ricetta perfetta per condire la pasta.

Condire la pasta è una cosa seria e non si può ripiegare sempre sul pomodoro, per quanto buono possa essere. Servono ricette facili e veloci che vi permettano di portare in tavola qualcosa di diverso, senza però spendere troppo tempo in cucina: la ricetta per fare il pesto di zucchine con il Bimby risponde proprio a tutte queste esigenze.

Pronto nel tempo di cottura della pasta, il pesto di zucchine si prepara con alcuni ingredienti classici come il basilico, l’aglio e i pinoli ma aggiungeremo anche delle zucchine, uno degli ortaggi più amati in assoluto. Questo non solo darà consistenza alla salsa, ma sarà un ottimo escamotage per far mangiare le verdure ai più piccoli. È vero, le zucchine con il loro sapore leggermente dolce non hanno bisogno di essere nascoste, ma ogni tanto, per cambiare, provate a fare il nostro pesto di zucchine con il Bimby (la ricetta è adatta per TM5, TM6 e TM 31) e non ve ne pentirete.

Pesto di zucchine Bimby

Come preparare la ricetta del pesto di zucchine con il Bimby cotto

Se decidete di utilizzarlo subito per condire la pasta, come prima cosa mettetela a cuocere in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione.

Dedicatevi subito alla preparazione del pesto dato che basteranno una decina di minuti. Mettete nel boccale i pinoli e il parmigiano e frullate per 10 sec. a vel. 8. Tenete da parte. Versate nel boccale 1 cucchiaio di olio preso dal totale, unite lo spicchio di aglio e rosolate 2 min. 100°C vel 5. Aggiungete poi le zucchine tagliate a rondelle e una presa di sale e cuocete 10 min. 100°C vel. Soft Antiorario. Lasciate abbassare la temperatura del composto quindi unite il basilico, l’olio rimasto e il trito di pinoli e parmigiano preparato all’inizio. Emulsionate il tutto 20 sec. Vel.8.

A questo punto potete usarlo per condire la pasta o il riso o ancora gustarlo sulle bruschette. Potete inoltre personalizzare la ricetta in diversi modi. Per una variante più saporita sostituite tutto o in parte il parmigiano con il pecorino. Ottima anche l’idea di utilizzare le mandorle (decisamente più economiche) al posto dei pinoli. Vanno bene sia quelle con la buccia che quelle pelate ma tenete presente che le prime restituiranno una consistenza più rustica.

Pesto di zucchine con il Bimby: la variante a crudo

Le zucchine si possono mangiare anche crude, soprattutto se piccole e tenere. Quindi perché non utilizzarle per un pesto ancor più veloce? Gli ingredienti sono i medesimi, cambia solo il procedimento che ora vi illustriamo nel dettaglio:

Riunite nel boccale le zucchine, il parmigiano, i pinoli, il basilico, l’aglio e una presa di sale e frullate 1 min. vel. 6.

Versate poi l’olio ed emulsionate 1 min. vel. 4 prima e poi 30 sec. vel. Turbo dopo. Tra un passaggio e l’altro, se serve, riunite tutto con una spatola sul fondo.

A seconda di quanta acqua contengono naturalmente le zucchine potrebbe essere necessario regolare la densità finale del pesto. Se i grassi non vi fanno paura aggiungete a filo l’olio in modo da ottenere una consistenza cremosa, viceversa aiutatevi con dell’acqua.

Conservazione

Il pesto di zucchine con il Bimby si conserva in frigorifero in un vasetto munito di tappo per 3-4 giorni. Per conservarlo al meglio vi consigliamo di coprire la superficie con uno strato di olio a crudo utile per isolarlo ulteriormente.

È anche possibile congelare il pesto di zucchine già porzionato e conservarlo in freezer fino a 6 mesi. All’occorrenza fatelo scongelare in frigorifero e utilizzatelo nella vostra ricetta, aggiungendo uno o due cucchiai di acqua di cottura della pasta per mantecare.