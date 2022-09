una ricetta davvero deliziosa per Micio

Vuoi deliziare il palato del tuo amico a quattro zampe. Ecco una ricetta che fa al caso tuo: polpette di tonno per gatti. Un piacere per il palato di Micio.

Il tuo amico a quattro zampe è stanco di mangiare la solita scatoletta o i soliti croccantini? Si aggira per la cucina in cerca di qualcosa di delizioso da mangiare?

Perché non preparare qualcosa di speciale per il nostro Micio, utilizzando gli ingredienti che quest’ultimo può mangiare e che possono far bene alla sua salute? Vediamo nel seguente articolo come preparare le polpette di tonno per gatti, una ricetta deliziosa per il palato di Micio.

Polpette di tonno per gatti: una ricetta da leccarsi i baffi

Nutrire un felino non sempre è facile, in quanto Micio molto spesso è schizzinoso quando si tratta di alimentazione. Per questo motivo potrebbe essere utile cucinare per la propria palla di pelo.

Inoltre preparare pietanze per il proprio amico peloso non solo può essere divertente ma anche sicuro, in quanto conosciamo gli ingredienti che utilizziamo e quindi offriamo al Micio una pietanza ricca di nutrienti di cui ha bisogno.

Per preparare una pietanza tutta per il nostro felino, occorre conoscere gli alimenti che quest’ultimo può mangiare e che siano benefici per la nostra palla di pelo, come le polpette di salmone per gatti.

Nella seguente ricetta utilizzeremo invece ingredienti come il tonno, ricco di Omega-3 e Omega-6, l’uovo ricco di proteine e di nutrienti che fanno bene alla salute del nostro amico peloso. Infine utilizzeremo la farina integrale, in quanto più digeribile per il felino e l’acqua. Vediamo insieme come preparare le polpette di tonno per il gatto.

Ingredienti

Una scatoletta di tonno sgocciolato (in acqua)

1 uovo

80 grammi di farina integrale

60 ml di acqua

Procedimento

Prima di procedere nella preparazione delle polpette di tonno per il gatto, è necessario preriscaldare il forno a 180°C. Dopodiché mettere il tonno sgocciolato in una ciotola, aggiungere la farina e mescolare. Successivamente aggiungere l’uovo e l’acqua.

Amalgamare tutti gli ingredienti finché non si formi un composto morbido e omogeneo. Poi prendere una parte del composto tra le mani e formare tante piccole polpette.

Porre queste ultime su una teglia ricoperta da carta da forno e infornare per 10-15 minuti. Terminato il tempo di cottura, lasciar raffreddare le polpette prima di offrirle al Micio.

Frittata di verdure per il gatto: come preparare questa delizia per Micio

Vedrete che il vostro amico a quattro zampe le adorerà. Ricordiamo, inoltre, che le polpette di tonno sono una ricetta occasionale, da preparare, quindi, di tanto in tanto al nostro gatto.