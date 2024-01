una ricetta da leccarsi i baffi

Sono molti gli snack che possiamo preparare per i nostri amici pelosi. Oggi vedremo come preparare i biscotti per cani in friggitrice ad aria.

L’alimentazione è un fattore molto importante per la salute dei nostri amici a quattro zampe, in quanto è grazie a ciò che mangiano che le nostre palle di pelo possono ricevere i nutrienti di cui hanno bisogno.

Tuttavia, spesso, oltre alla loro pappa quotidiana, tendiamo a “viziare” Fido con qualche snack. In commercio ce ne sono tanti, utilizzati spesso quando dobbiamo premiare la palla di pelo per un gesto giusto che fa.

Ma, perché non preparare in casa dei piccoli premi per il nostro amico a quattro zampe? Vediamo insieme nel seguente articolo come preparare i biscotti per cani in friggitrice ad aria.

Biscotti per cani in friggitrice ad aria: prenditi cura della salute di Fido

Cucinare per il proprio amico a quattro zampe non solo può essere divertente, ma può essere anche più salutare per Fido. Soprattutto quando si tratta di piccoli snack come i biscotti.

Ciò perché, preparando noi le prelibatezze per la nostra palla di pelo, sappiamo di cosa sono composte. Per cucinare per un cane, infatti, è necessario conoscere quali sono gli alimenti che quest’ultimo può e non può mangiare.

Tra gli ingredienti per le prelibatezze di Fido, dobbiamo infatti fare attenzione a non utilizzare alimenti che possono essere dannosi per il nostro amico a quattro zampe.

Se hai deciso di premiare il tuo amico peloso con dei biscotti fatti con le tue mani, qui di seguito ti proponiamo una ricetta semplice, economica, leggera e soprattutto gustosa per la nostra palla di pelo: i biscotti per cani in friggitrice ad aria.

Per preparare questi deliziosi biscotti, infatti, abbiamo bisogno di farina integrale o di riso, farine che sono più digeribili per la nostra palla di pelo, uova, un’ottima fonte di proteine per il nostro amico a quattro zampe, olio evo, ottima fonte di vitamina E e di acidi grassi Omega-3.

Infine per dare più sapore ai biscotti, possiamo aggiungere del parmigiano, il quale è molto utile per mantenere la muscolatura del cane forte e sana. Inoltre può fornire molta energia a Fido.

Ma vediamo qui di seguito quali sono le quantità degli ingredienti e soprattutto come preparare i biscotti per cani in friggitrice ad aria.

Biscotti per cani in friggitrice ad aria: ricetta

Perfetti come premio per il proprio amico peloso quando utilizziamo il rinforzo positivo, ma anche deliziosi per “viziare” il nostro amico a quattro zampe con il nostro amore.

Ingredienti

1 uovo

280 g di farina integrale (o di riso)

30 ml di olio extravergine di oliva

90 ml di acqua

15 g di parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare i biscotti per il cane è necessario munirsi di due ciotole e seguire i seguenti punti:

In una ciotola unire farina e parmigiano grattugiato e mescolare bene. Nell’altra ciotola sbattere l’uovo, unire l’olio evo e l’acqua e mescolare bene. Versare lentamente il composto liquido al composto secco e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo (se l’impasto è secco aggiungere un po’ d’acqua). Trasferire l’impasto su una spianatoia e stenderlo con il mattarello. Ritagliare i biscotti per il cane con le formine che preferite.

Cottura

Una volta ottenuto i biscotti dall’impasto, preriscaldare la friggitrice ad aria a 200°C per 2 minuti. Dopodiché mettere i biscotti nella friggitrice ad aria e cuocerli a 160°C per 10 minuti.

I tempi di cottura possono variare a seconda dello spessore e della grandezza del biscotto, per questo bisogna fare attenzione a toglierli dalla friggitrice ad aria quando sono abbastanza dorati.

Una volta cotti, lasciamoli raffreddare e dopo un po’ offriamoli al nostro amico a quattro zampe, che sicuramente una volta assaggiati si leccherà i baffi.